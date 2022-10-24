Узнать больше

В «Урале» сообщили, что форвард Влут пропустит месяц из-за травмы

Короткая ссылка
В пресс-службе «Урала» сообщили, что нападающий екатеринбургского клуба Рай Влут будет вынужден пропустить три-четыре недели из-за травмы, полученной в матче с «Сочи».
В «Урале» сообщили, что форвард Влут пропустит месяц из-за травмы
  • Gettyimages.ru

«Влут пропустит три-четыре недели из-за травмы мышцы бедра. Это показало углублённое медобследование, проведённое в Екатеринбурге. Желаем Раю скорейшего восстановления и с нетерпением ждём его на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Денисом Адамовым. Нидерландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что полузащитник Олег Шатов сможет сыграть за екатеринбургскую команду в последних матчах года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить