В «Урале» сообщили, что форвард Влут пропустит месяц из-за травмы

В пресс-службе «Урала» сообщили, что нападающий екатеринбургского клуба Рай Влут будет вынужден пропустить три-четыре недели из-за травмы, полученной в матче с «Сочи».

«Влут пропустит три-четыре недели из-за травмы мышцы бедра. Это показало углублённое медобследование, проведённое в Екатеринбурге. Желаем Раю скорейшего восстановления и с нетерпением ждём его на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Денисом Адамовым. Нидерландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что полузащитник Олег Шатов сможет сыграть за екатеринбургскую команду в последних матчах года.