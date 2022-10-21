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В «Урале» надеются, что Шатов сможет сыграть в конце первой части сезона

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Президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что полузащитник Олег Шатов сможет сыграть за екатеринбургскую команду в последних матчах года.
В «Урале» надеются, что Шатов сможет сыграть в конце первой части сезона
  • Gettyimages.ru

«У него была серьёзная травма, операция. Надеемся, что он будет готов сыграть хотя бы в конце первой части сезона. Мы хотим, чтобы он у нас сыграл в последних матчах года. Но тут уже как позволит здоровье», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По его словам, важно не форсировать восстановление, чтобы футболист не получил новую травму. При этом Иванов отметил, что Шатов уже начал индивидуально тренироваться.

Напомним, что Шатов получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром». В августе полузащитник был прооперирован в Германии.

В нынешнем сезоне футболист провёл за екатеринбургскую команду два матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Шатова с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Иванов рассказал о характере травмы нападающего «Урала» Рая Влута, которую он получил в матче группового этапа Кубка России с «Сочи».

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