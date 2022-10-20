Иванов: у форварда «Урала» Влута отёк бедра

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о характере травмы нападающего Рая Влута, которую он получил в матче с «Сочи» группового этапа Кубка России по футболу.

«Что с Влутом — мы не можем сейчас сказать. У него отёк, нужно два дня, чтобы он спал. Только после этого будем проверять, смотреть. Скорее всего, какой-то микронадрыв, может быть, большой надрыв. Пострадало бедро — передняя поверхность», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Денисом Адамовым. Голландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее главный тренер «Урала» сообщил, что Влут из-за травмы уже не сыграет в этом году.