Соболев: думаю только об одном — чтобы команда набирала три очка в каждом матче

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал убедительную победу над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом. Думаю только об одном — чтобы команда набирала три очка в каждом матче. Всех с победой», — написал Соболев в своём Telegram-канале.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Химками».