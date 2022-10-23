Бестемьянова: Валиева переживает последствия плохого психологического состояния

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о психологическом состоянии победительницы Игр-2022 Камилы Валиевой.

«Мне кажется, что в данной ситуации тренерский штаб и всё окружение Валиевой были заняты прежде всего тем, чтобы привести Камилу в правильное психологическое состояние. Судя по тому, как она выглядит, я не считаю, что она находится в этом состоянии. Она очень поправилась, а это, на мой взгляд — последствие плохого психологического состояния. Поэтому сейчас совершенно неважно, что именно она катает. Главное — чтобы она смогла привести себя в форму и прыгать свои четверные прыжки. Иначе она будет проигрывать и Софье Акатьевой и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась», — заявила Бестемьянова RT.

Она призналась, что впечатление от произвольной программы Валиевой осталось не таким сильным, как было на открытых прокатах.

«Потому что Валиева упала с четверного прыжка. Она же на прокатах не пробовала прыгать четверной. А здесь попробовала, не получилось, и всё сломалось», — добавила Бестемьянова.

Ранее Бестемьянова заявила, что худшее уже позади для фигуристки Валиевой.