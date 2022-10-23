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Риккардо опроверг информацию о контракте с Red Bull

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Гонщик McLaren Даниэль Риккардо прокомментировал информацию о том, что он может стать резервным пилотом Red Bull в 2023 году.
Риккардо опроверг информацию о контракте с Red Bull
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«Нет, пока всё это только слухи. Я веду переговоры, но пока ещё ничего не решено. У меня есть цели на сезон 2024 года, так что в следующем году я не буду отрезан от «Формулы-1», однако, конечно, на 2024 год у меня нет никаких гарантий. Я имею в виду, пока нет варианта, чтобы я сказал, что точно буду выступать. Но я буду стараться вернуться», — приводит слова Риккардо Autosport.

Напомним, что австралийского гонщика называли кандидатом на место резервиста Mercedes.

Ранее сообщалось, что испанский пилот Карлос Сайнс из Ferrari выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1».

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