Оливейра — о поединке с Махачевым: он навязал мне свою игру и выиграл
«Сказать особенно нечего. Я сделал, что должен был, но победил тот, кто сильнее. К сожалению, это был Махачев. Он навязал мне свою игру и выиграл», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.
Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.
На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о рейтинге российского бойца Ислама Махачева.