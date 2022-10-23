Оливейра — о поединке с Махачевым: он навязал мне свою игру и выиграл

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра прокомментировал исход боя с Исламом Махачевым.

«Сказать особенно нечего. Я сделал, что должен был, но победил тот, кто сильнее. К сожалению, это был Махачев. Он навязал мне свою игру и выиграл», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.

Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о рейтинге российского бойца Ислама Махачева.