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О'Мэлли — о победе над Яном: так меня никто не бил

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Американец Шон О'Мэлли высказался о победе над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Честно сказать, надо пересмотреть поединок. Я забрался туда, где никогда не был. Это очень круто — подраться с №1 в рейтинге. Я был немного удивлён тем, что пытался делать россиянин. Меня так никто не бил, и я однозначно потрясён его ударами», — заявил О'Мэлли в прямом эфире.

Он также затруднился ответить на вопрос, готов ли побиться за титул в легчайшей весовой категории.

«Надо прийти в себя, а дальше уже поймём. Возможно, люди хотели бы видеть меня чемпионом в этой категории», — добавил О'Мэлли.

Ян впервые в карьере потерпел два поражения подряд.

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