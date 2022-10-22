В FIA определились с наказанием для Red Bull

Международная автомобильная федерация (FIA) определилась с наказанием для команды Red Bull за нарушение финансового регламента «Формулы-1».

По информации Auto Motor und Sport, предложение FIA заключается в ограничении времени работы в аэротрубе на 25%. Также команда выплатит денежный штраф. Отмечается, что в Red Bull отказываются от такой сделки.

Напомним, что команду Red Bull обвиняют в нарушении лимита бюджета в 2021 году. Тогда Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1».

В нынешнем сезоне пилот вновь завоевал чемпионство после Гран-при Японии.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» собирается запустить свой женский чемпионат.