В FIA определились с наказанием для Red Bull
- AP
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По информации Auto Motor und Sport, предложение FIA заключается в ограничении времени работы в аэротрубе на 25%. Также команда выплатит денежный штраф. Отмечается, что в Red Bull отказываются от такой сделки.
Напомним, что команду Red Bull обвиняют в нарушении лимита бюджета в 2021 году. Тогда Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1».
В нынешнем сезоне пилот вновь завоевал чемпионство после Гран-при Японии.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» собирается запустить свой женский чемпионат.