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Асбаров — о судейском беспределе в боксе: каждый пытался протащить своих и купить бой

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказал своё мнение о судействе в боксе.
Асбаров — о судейском беспределе в боксе: каждый пытался протащить своих и купить бой
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Это происходило как на чемпионатах России, так и на некоторых международных турнирах. Каждый пытался протащить своих и купить либо продать бой. Без этого никак. Дело в том, что любительский бокс — очень быстрый, и один-два засчитанных в нужную сторону удара могут решить исход противостояния. А на первенство страны всегда приезжали сильные ребята, и там сложно было выиграть за явным преимуществом, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Пробиться на чемпионат мира, не заплатив, было нереально. Сейчас, к счастью, подобное случается реже», — рассказал Асбаров в интервью RT.

Ранее Асбаров признался, что спас людей из горящего трамвая.

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