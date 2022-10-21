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Иранская скалолазка не будет наказана за отсутствие хиджаба на соревнованиях

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Глава Национального олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа заявил, что иранская скалолазка Эльназ Рекаби не будет наказана за отсутствие хиджаба в финале чемпионата Азии.
Иранская скалолазка не будет наказана за отсутствие хиджаба на соревнованиях
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«В разговоре с Эльназ я сказал, что она очень талантлива и ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Рекаби будет полностью поддержана Олимпийским комитетом Ирана», — приводит слова Вафа AP News.

Рекаби стала второй иранской спортсменкой, выступавшей на соревнованиях без хиджаба. Ранее, в 2019 году, Садаф Хадеф вышла без платка на турнир по боксу.

Согласно Уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозят тюремное заключение и штрафы.

Ранее иранская скалолазка объяснила, почему выступила без хиджаба на чемпионате Азии.

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