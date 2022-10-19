Иранская скалолазка объяснила, почему выступила без хиджаба на чемпионате Азии

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила без хиджаба на чемпионате Азии.

«Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — написала Рекаби в соцсетях.

Как сообщает BBC, в среду, 19 октября, спортсменка прилетела в Тегеран (Иран), где люди встречали её аплодисментами и скандировали «Эльназ — героиня».

Отметим, что Рекаби стала второй иранской спортсменкой, выступавшей на соревнованиях без хиджаба. Ранее, в 2019 году, Садаф Хадеф вышла без платка на турнир по боксу.

Согласно Уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозят тюремное заключение и штрафы.

Ранее иранский футболист «Байера» Сердар Азмун поддержал антиправительственные протесты в Иране.