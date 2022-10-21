Узнать больше

Источник: группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную Ирана из ЧМ-2022

Короткая ссылка
Группа иранских футболистов призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) исключить сборную Ирана из чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Iran International English.
Источник: группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную Ирана из ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency

По информации источника, футболисты в письме обратились к ФИФА о необходимости отстранить иранскую сборную из-за жестокости по отношению к собственному народу.

Также в письме отмечается, что в Иране не допускают женщин на стадионы, что является нарушением кодекса организации.

Также футболисты отметили, что несколько иранских игроков подвергались преследованию со стороны государства. Они потребовали ФИФА немедленно приостановить членство Ирана в организации.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана в одной группе встретится с командами Англии, США и Уэльса.

Ранее нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун поддержал антиправительственные протесты в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить