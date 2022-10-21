Источник: группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную Ирана из ЧМ-2022

Группа иранских футболистов призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) исключить сборную Ирана из чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Iran International English.

По информации источника, футболисты в письме обратились к ФИФА о необходимости отстранить иранскую сборную из-за жестокости по отношению к собственному народу.

Также в письме отмечается, что в Иране не допускают женщин на стадионы, что является нарушением кодекса организации.

Также футболисты отметили, что несколько иранских игроков подвергались преследованию со стороны государства. Они потребовали ФИФА немедленно приостановить членство Ирана в организации.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана в одной группе встретится с командами Англии, США и Уэльса.

Ранее нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун поддержал антиправительственные протесты в стране.