Источник: группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную Ирана из ЧМ-2022
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- © Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency
По информации источника, футболисты в письме обратились к ФИФА о необходимости отстранить иранскую сборную из-за жестокости по отношению к собственному народу.
Также в письме отмечается, что в Иране не допускают женщин на стадионы, что является нарушением кодекса организации.
Также футболисты отметили, что несколько иранских игроков подвергались преследованию со стороны государства. Они потребовали ФИФА немедленно приостановить членство Ирана в организации.
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана в одной группе встретится с командами Англии, США и Уэльса.
Ранее нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун поддержал антиправительственные протесты в стране.