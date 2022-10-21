Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это стало возможным после победы белоруски Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Ранее на Итоговый турнир WTA также квалифицировались белорусская теннисистка Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, Онс Жабер из Туниса, а также американки Джессика Пегула и Кори Гауфф.

Напомним, что на Итоговый турнир в Техасе (США), который пройдёт с 31 октября по 7 ноября, попадут восемь лучших теннисисток.

Ранее сообщалось, что Касаткина победила Линь и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре.