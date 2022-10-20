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Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси создал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии по всему миру.
Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — приводит слова Месси Bloomberg.

Play Time Sports-Tech HoldCo LLC планирует помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в клубы.

Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo.

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