Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии
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«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — приводит слова Месси Bloomberg.
Play Time Sports-Tech HoldCo LLC планирует помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в клубы.
Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.
Ранее сообщалось, что Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo.