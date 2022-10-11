Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории футбола.

Лидером рейтинга является нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. На второй позиции расположился его соотечественник Диего Марадона. Третий — Криштиану Роналду.

Из россиян в топ-100 попали вратарь Лев Яшин (31-й) и нападающий Олег Блохин (52-й).

Напомним, что Месси в 2021 году подписал контракт с ПСЖ. Его соглашение с клубом действует до конца сезона-2022/23. СМИ сообщают, что игрок может вернуться в «Барселону».

Ранее Месси рассказал, почему чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.