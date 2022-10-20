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Знарок назвал очень важной победу «Ак Барса» в матче с «Металлургом»

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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок заявил, что команда полностью выложилась в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом».
Знарок назвал очень важной победу «Ак Барса» в матче с «Металлургом»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Надеюсь, что будем продолжать в том же духе. Очень важная победа. Думал, она произойдёт в Екатеринбурге, там неплохо играли. Мы верили в команду. Сегодня ребята горели на льду», — приводит слова Знарка РИА Новости.

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2.

У «Ак Барса» шайбы забросили Никита Евсеев (38-я минута), Александр Бурмистров (52-я), Кристиан Хенкель (64-я, овертайм). У «Металлурга» отличились Брендан Лайпсик (29-я), Николай Галдобин (56-я).

Таким образом, «Ак Барс» набрал 22 очка, «Металлург» — 29.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 22 октября примет «Салават Юлаев», а «Металлург» 21 октября сыграет с «Барысом».

Ранее канадский вратарь челябинского «Трактора» Эндрю Хэммонд принял решение покинуть Россию.

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