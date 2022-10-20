Нападающий «Детройта» Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и организация объявили, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ.

Данная программа помогает игрокам НХЛ в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. По условиям совместной программы 26-летний чех продолжит получать зарплату по контракту с клубом ($5,25 млн в год) во время лечения.

Нападающий вернётся в расположение «Детройта», когда администраторы программы допустят его к соревнованиям.

Уход за Враной будет осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам НХЛ.

Напомним, что Врана не вышел на тренировку «Детройта» и пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом».

В прошлом сезоне нападающий провёл 26 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (13 + 6) очков. Большую часть сезона чех пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ.