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Нападающий «Детройта» Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ

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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и организация объявили, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ.
Нападающий «Детройта» Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ
  • AP
  • © Paul Sancya

Данная программа помогает игрокам НХЛ в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. По условиям совместной программы 26-летний чех продолжит получать зарплату по контракту с клубом ($5,25 млн в год) во время лечения.

Нападающий вернётся в расположение «Детройта», когда администраторы программы допустят его к соревнованиям.

Уход за Враной будет осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам НХЛ.

Напомним, что Врана не вышел на тренировку «Детройта» и пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом».

В прошлом сезоне нападающий провёл 26 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (13 + 6) очков. Большую часть сезона чех пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ.

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