Нападающий «Детройта» Врана включён в программу помощи игрокам НХЛ
- AP
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Данная программа помогает игрокам НХЛ в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. По условиям совместной программы 26-летний чех продолжит получать зарплату по контракту с клубом ($5,25 млн в год) во время лечения.
Нападающий вернётся в расположение «Детройта», когда администраторы программы допустят его к соревнованиям.
Уход за Враной будет осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам НХЛ.
Напомним, что Врана не вышел на тренировку «Детройта» и пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом».
В прошлом сезоне нападающий провёл 26 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (13 + 6) очков. Большую часть сезона чех пропустил из-за травмы.
Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ.