Прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательный приговор Блаттеру и Платини
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«Мы подтверждаем, что генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию в апелляционную палату федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», — приводит Reuters слова из заявления прокуратуры.
8 октября швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини, не удовлетворив требование прокуратуры, которая запросила для бывших функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно.
Ранее швейцарская прокуратура заявила, что бывший президент ФИФА незаконно организовал перевод двух миллионов швейцарских франков экс-главе УЕФА в 2011 году. 86‑летний Блаттер и 67‑летний Платини, которым в ноябре 2021 года были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие‑либо правонарушения. Согласно действующему законодательству Швейцарии, функционерам грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.
Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике организации начал расследование, в результате которого Блаттера и Платини отстранили от футбола и заставили покинуть должности.
Данное судебное разбирательство касается оплаты за консультационную работу, которую Платини выполнял для Блаттера в период с 1998 по 2002 год. Прокуратура заявила, что экс-глава УЕФА потребовал выплаты «через восемь лет после прекращения его консультативной деятельности».
Ранее сообщалось, что Блаттер и Платини оправданы швейцарским судом.