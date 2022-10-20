Прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Прокуратура Швейцарии подала апелляцию на решение федерального уголовного суда, который оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс‑главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве

«Мы подтверждаем, что генеральная прокуратура Швейцарии подала апелляцию в апелляционную палату федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», — приводит Reuters слова из заявления прокуратуры.

8 октября швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини, не удовлетворив требование прокуратуры, которая запросила для бывших функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно.

Ранее швейцарская прокуратура заявила, что бывший президент ФИФА незаконно организовал перевод двух миллионов швейцарских франков экс-главе УЕФА в 2011 году. 86‑летний Блаттер и 67‑летний Платини, которым в ноябре 2021 года были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие‑либо правонарушения. Согласно действующему законодательству Швейцарии, функционерам грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике организации начал расследование, в результате которого Блаттера и Платини отстранили от футбола и заставили покинуть должности.

Данное судебное разбирательство касается оплаты за консультационную работу, которую Платини выполнял для Блаттера в период с 1998 по 2002 год. Прокуратура заявила, что экс-глава УЕФА потребовал выплаты «через восемь лет после прекращения его консультативной деятельности».

Ранее сообщалось, что Блаттер и Платини оправданы швейцарским судом.