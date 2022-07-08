AFP: Блаттер и Платини оправданы швейцарским судом
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Об этом сообщает AFP.
Футбольные чиновники проходили по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.
В прошлом году комитет по этике ФИФА отстранил от деятельности, связанной с футболом, Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.
Ранее сообщалось, что прокуратура запросила срок для Блаттера и Платини.