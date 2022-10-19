Потапова и Сизикова пробились в четвертьфинал парного турнира в Гвадалахаре

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Гвадалахаре (Мексика).

В матче второго круга российский дуэт обыграл французско-швейцарскую пару Ализе Корне и Жиль Тайхманн со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 8 минут.

В четвертьфинале Потапова и Сизикова сыграют с китаянками Ифай Сюй и Чжаосюань Ян.

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Гвадалахаре.