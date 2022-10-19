Узнать больше

Потапова и Сизикова пробились в четвертьфинал парного турнира в Гвадалахаре

Короткая ссылка
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Гвадалахаре (Мексика).
Потапова и Сизикова пробились в четвертьфинал парного турнира в Гвадалахаре
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В матче второго круга российский дуэт обыграл французско-швейцарскую пару Ализе Корне и Жиль Тайхманн со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 8 минут.

В четвертьфинале Потапова и Сизикова сыграют с китаянками Ифай Сюй и Чжаосюань Ян.

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Гвадалахаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить