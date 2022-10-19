Блогер Милохин думал, что Щербаковой 15 лет

Блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой в телепроекте «Ледниковый период», высказался о фигуристке Анне Щербаковой.

«Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить», — цитирует Милохина Sport24.

Напомним, что Анна Щербакова является ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». В настоящий момент фигуристка восстанавливается после операции, перенесённой в августе.

Ранее Дмитрий Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».