Блогер Милохин думал, что Щербаковой 15 лет
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«Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить», — цитирует Милохина Sport24.
Напомним, что Анна Щербакова является ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период». В настоящий момент фигуристка восстанавливается после операции, перенесённой в августе.
Ранее Дмитрий Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».