Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ушёл от ответа после того, как его спросили о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе? Не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао», — сказал Анчелотти.

21 мая нападающий подписал новое соглашение с парижским клубом до 30 июня 2025 года. До этого он отказался от перехода в «Реал».

Теперь СМИ сообщают, что Мбаппе зимой может покинуть ПСЖ из-за недопонимания с руководством.

Ранее Мбаппе в матче с «Марселем» отдал первую голевую передачу в сезоне.