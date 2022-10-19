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Тихонов: Кокорина надо гнать поганой метлой

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о конфликте между экс-футболистом Андреем Канчельскисом и нападающим «Ариса» Александром Кокориным.
Тихонов: Кокорина надо гнать поганой метлой
  • Legion-Media

«Я абсолютно согласен с высказыванием Канчельскиса в адрес Кокорина. Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию, которая происходит в стране. Его надо гнать поганой метлой, нашёлся Марадона», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, что Канчельскис сказал: «Уровень Кокорина — ФНЛ, он профукал карьеру из-за денег». Футболиста эти слова задели, и он обратился к Канчельскису с просьбой не трогать его. Он заявил: «...как человек вы себя потеряли».

Ранее Канчельскис после обращения Кокорина к нему призвал игрока «закрыть рот».

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