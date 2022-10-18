Магомедов: один удар Яна — и О'Мэлли поймёт, что дерётся не с тем, с кем предполагал

Российский боец AMC Fight Nights Магомед Магомедов поделился ожиданиями от поединка между Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.

«Один нанесённый удар Петра — и Шон поймёт, что дерётся не с тем, с кем предполагал. Ян наголову выше О'Мэлли. В этом поединке россиянин постарается максимально взвинтить темп, «прикормит» корпус и голову боксёрской работой, включит лоу-кики и будет много двигаться, избегая длинных конечностей соперника», — цитирует Магомедова Mma.metaratings.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжить драться из-за проблем с глазом.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Ян поделился ожиданиями от поединка с О'Мэлли.