Гогниев: судье матча «Локомотив» — «Химки» поставят двойку

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о судействе в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом».

«У нас были моменты — могли дожать «Локомотив». Четыре минуты смотрел эпизод с возможной красной карточкой — в итоге даёт жёлтую. Завтра поставят двойку и скажут — это была красная», — цитирует Гогниева «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

Таким образом, железнодорожники (восемь очков) расположились на первом месте в группе B. «Химки» (одно) — на четвёртом.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».