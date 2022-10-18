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Гогниев: судье матча «Локомотив» — «Химки» поставят двойку

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о судействе в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом».
Гогниев: судье матча «Локомотив» — «Химки» поставят двойку
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  • © Glowimages

«У нас были моменты — могли дожать «Локомотив». Четыре минуты смотрел эпизод с возможной красной карточкой — в итоге даёт жёлтую. Завтра поставят двойку и скажут — это была красная», — цитирует Гогниева «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

Таким образом, железнодорожники (восемь очков) расположились на первом месте в группе B. «Химки» (одно) — на четвёртом.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Химками».

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