Шевченко проиграл Белье в первом круге турнира ATP в Стокгольме
Российский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг турнира в Стокгольме (Швеция).
- Gettyimages.ru
- © Augustas Cetkauskas / EyeEm
Шевченко уступил швейцарцу Антуану Белье со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.
В следующем круге Белье встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Ранее Карацев разгромил Росола на старте турнира в Стокгольме.
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