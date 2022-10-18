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Шевченко проиграл Белье в первом круге турнира ATP в Стокгольме

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Российский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг турнира в Стокгольме (Швеция).
Шевченко проиграл Белье в первом круге турнира ATP в Стокгольме
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

Шевченко уступил швейцарцу Антуану Белье со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

В следующем круге Белье встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Ранее Карацев разгромил Росола на старте турнира в Стокгольме.

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