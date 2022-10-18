«РБ Спорт»: «Уфа» может прекратить существование после Нового года
Многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба, сообщает «РБ Спорт».
Уточняется, что уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.
«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба из столицы Башкирии.