«РБ Спорт»: «Уфа» может прекратить существование после Нового года

Футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование после завершения 2022 года.

Многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через 2 месяца в связи с непростым финансовым положением клуба, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба из столицы Башкирии.