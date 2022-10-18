Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов
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WBA и IBF приняли коллегиальное решение.
Последний поединок Головкина с Саулем Альваресом завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе.
Ранее Дана Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Альварес собрал низкие просмотры.