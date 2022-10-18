Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведёт обязательную защиту титула с претендентом по версии IBF бразильцем Эскивой Фалькао.

WBA и IBF приняли коллегиальное решение.

Последний поединок Головкина с Саулем Альваресом завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе.

Ранее Дана Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Альварес собрал низкие просмотры.