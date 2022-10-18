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Гилерме высказался о работе немецкого штаба в «Локомотиве»

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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме оценил работу немецких специалистов в московском клубе.
Гилерме высказался о работе немецкого штаба в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Много говорят о вине немцев. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять. Это не только вина менеджмента и тренеров», — цитирует Гилерме «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра.

«Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Баринов рассказал о ситуации в «Локомотиве».

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