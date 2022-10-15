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Баринов: период в «Локомотиве» тяжёлый, надо его пройти

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о ситуации в клубе после ухода спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Баринов: период в «Локомотиве» тяжёлый, надо его пройти
  • Gettyimages.ru

«Период такой в жизни, именно в «Локомотиве». Тяжёлый, надо его пройти. Период затянулся? Возможно. Какова доля вины футболистов? Такая же, как и руководителей. Равноценная? На поле мы же играем», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра.

«Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как относится к кандидатуре Юрия Сёмина на пост главного тренера клуба.

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