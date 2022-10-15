Гилерме высказался о кандидатуре Сёмина на пост главного тренера «Локомотива»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как относится к кандидатуре Юрия Сёмина на пост главного тренера клуба.

«Болельщики хотят видеть Сёмина? Юрий Палыч — наша легенда. Посмотрим», — цитирует Гилерме Sport24.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил о желании стать главным тренером железнодорожников.