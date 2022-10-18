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«Рейнджерс» победил «Анахайм» благодаря шайбе и трём передачам Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 6:4.

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил российский нападающий Евгений Панарин. На свой счёт он также записал забитую шайбу. Таким образом, россиянин в четырёх матчах НХЛ набрал 10 очков (2 + 8).

За «Анахайм» результативным действием отметился российский защитник Дмитрий Куликов, отдав голевой пас.

Ранее четыре очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».

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