«Рейнджерс» победил «Анахайм» благодаря шайбе и трём передачам Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 6:4.

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил российский нападающий Евгений Панарин. На свой счёт он также записал забитую шайбу. Таким образом, россиянин в четырёх матчах НХЛ набрал 10 очков (2 + 8).

За «Анахайм» результативным действием отметился российский защитник Дмитрий Куликов, отдав голевой пас.

Ранее четыре очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».