Бывшая баскетболистка Мария Степанова назвала большой потерей для молодых баскетболисток отстранение от Евробаскета-2023.

«Это большая потеря в первую очередь для молодых баскетболисток, которым нужно набираться опыта. Ведь просто попадание в национальную команду — это уже выход на другой уровень. И это цель, наверное, каждого игрока — пробиться в сборную. И потом уже попасть на турниры большого масштаба, где совсем другие эмоции, другой ритм. А игры внутри страны — это совсем иное, особенно сейчас, когда многие легионеры уехали. Можно сказать, что нет даже достойного спарринга. Очень жаль, что страдают спортсмены. Но нам остаётся только надеяться, что здравый смысл рано или поздно возьмёт верх», — заявила Степанова RT.

Ранее Степанова высказалась об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023.