Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»

Продюсер Илья Авербух оценил работу олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в роли ведущих телепроекта «Ледниковый период».

«Я считаю, что девчонки просто великолепно справляются. То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У неё действительно поставлена речь, она прямо льётся у неё. Она и импровизирует», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Щербаковой большой потенциал.

Напомним, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. При этом фигуристка не объявляла о приостановке спортивной карьеры.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на дебют Щербаковой в роли ведущей.