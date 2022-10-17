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Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»

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Продюсер Илья Авербух оценил работу олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в роли ведущих телепроекта «Ледниковый период».
Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я считаю, что девчонки просто великолепно справляются. То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У неё действительно поставлена речь, она прямо льётся у неё. Она и импровизирует», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Щербаковой большой потенциал.

Напомним, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. При этом фигуристка не объявляла о приостановке спортивной карьеры.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на дебют Щербаковой в роли ведущей.

 

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