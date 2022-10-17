Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»
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«Я считаю, что девчонки просто великолепно справляются. То, какими семимильными шагами ворвалась в проект Аня Щербакова… У неё действительно поставлена речь, она прямо льётся у неё. Она и импровизирует», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что у Щербаковой большой потенциал.
Напомним, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. При этом фигуристка не объявляла о приостановке спортивной карьеры.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на дебют Щербаковой в роли ведущей.