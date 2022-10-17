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Глава Федерации фехтования России: на конгрессе FIE Россию поддержат более 100 стран

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы отмены санкций в отношении российских спортсменов на ближайшем конгрессе Международной федерации фехтования (FIE).
Глава Федерации фехтования России: на конгрессе FIE Россию поддержат более 100 стран
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«На ближайшем конгрессе нас поддержат более 100 стран. Но я всегда говорю такую поговорку: пока ты не сел в самолёт, на Олимпиаду ты не летишь. Произойдёт — произойдёт, а лишний раз об этом говорить не хочется», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Заседание конгресса FIE пройдёт в конце ноября в Лозанне (Швейцария).

Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли назвал позором отношение МОК к россиянам.

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