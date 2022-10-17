Глава Федерации фехтования России: на конгрессе FIE Россию поддержат более 100 стран
- РИА Новости
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«На ближайшем конгрессе нас поддержат более 100 стран. Но я всегда говорю такую поговорку: пока ты не сел в самолёт, на Олимпиаду ты не летишь. Произойдёт — произойдёт, а лишний раз об этом говорить не хочется», — цитирует Мамедова РИА Новости.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.
Заседание конгресса FIE пройдёт в конце ноября в Лозанне (Швейцария).
Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли назвал позором отношение МОК к россиянам.