Глава Федерации фехтования России: на конгрессе FIE Россию поддержат более 100 стран

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы отмены санкций в отношении российских спортсменов на ближайшем конгрессе Международной федерации фехтования (FIE).

«На ближайшем конгрессе нас поддержат более 100 стран. Но я всегда говорю такую поговорку: пока ты не сел в самолёт, на Олимпиаду ты не летишь. Произойдёт — произойдёт, а лишний раз об этом говорить не хочется», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Заседание конгресса FIE пройдёт в конце ноября в Лозанне (Швейцария).

Ранее олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли назвал позором отношение МОК к россиянам.