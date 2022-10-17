Bild: Сане выбыл из строя из-за травмы на три недели

В мюнхенской «Баварии» рассказали о характере травмы полузащитника Лероя Сане.

Сане выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра. Срок восстановления составит около трёх недель, сообщает Bild.

26-летний немецкий футболист получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу с «Фрайбургом».

Сане в сезоне-2022/23 в 16 матчах во всех турнирах забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче Бундеслиги.