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Bild: Сане выбыл из строя из-за травмы на три недели

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В мюнхенской «Баварии» рассказали о характере травмы полузащитника Лероя Сане.
Bild: Сане выбыл из строя из-за травмы на три недели
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Schrader

Сане выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра. Срок восстановления составит около трёх недель, сообщает Bild.

26-летний немецкий футболист получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу с «Фрайбургом».

Сане в сезоне-2022/23 в 16 матчах во всех турнирах забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче Бундеслиги.

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