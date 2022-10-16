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Федотов рассказал, почему заменил Карраскаля и Медину во втором тайме дерби со «Спартаком»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал причины замен полузащитников Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:2).

«Свои моменты нужно использовать, на двоих была целая уйма. Гол пришёл оттуда, это потеря концентрации. Хотя в перерыве мы говорили, что надо быть более жёсткими. С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол — это наша страсть. Он не терпит безалаберности», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У красно-белых голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками перешёл на третье. Лидером в чемпионате остаётся «Зенит» (33).

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился эмоциями от матча между красно-белыми и ЦСКА.

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