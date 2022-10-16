Федотов рассказал, почему заменил Карраскаля и Медину во втором тайме дерби со «Спартаком»
«Свои моменты нужно использовать, на двоих была целая уйма. Гол пришёл оттуда, это потеря концентрации. Хотя в перерыве мы говорили, что надо быть более жёсткими. С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол — это наша страсть. Он не терпит безалаберности», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У красно-белых голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками перешёл на третье. Лидером в чемпионате остаётся «Зенит» (33).
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился эмоциями от матча между красно-белыми и ЦСКА.