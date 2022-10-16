Семак — о разгроме «Пари НН»: игра для «Зенита» была непростая

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«По счёту может показаться, что достаточно легко было. На самом деле игра была непростая», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам тренера, сине-бело-голубые после третьего гола отдали инициативу сопернику и местами играли не так активно, как хотелось бы.

«Тем не менее считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу», — заключил он.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Семака.

Мячи забили Далер Кузяев (22-я минута), Клаудиньо (45-я) и Малком (65-я).

«Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате. «Пари НН» с 13 баллами расположился на 11-й строчке.

Ранее в «Зените» опровергли информацию об интересе к Селихову.