Гол Саки принёс «Арсеналу» победу в матче АПЛ с «Лидсом»

Лондонский «Арсенал» в гостях нанёс поражение «Лидсу» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Элланд Роуд» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Победный мяч забил Букайо Сака на 35-й минуте. Голевую передачу сделал Мартин Эдегор.

Защитник «канониров» Габриэль (90 + 3) в компенсированное время получил красную карточку.

«Арсенал» с 27 очками лидирует в АПЛ. «Лидс», в активе которого девять очков, занимает 15-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ.