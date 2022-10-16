Узнать больше

Гол Саки принёс «Арсеналу» победу в матче АПЛ с «Лидсом»

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» в гостях нанёс поражение «Лидсу» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Саки принёс «Арсеналу» победу в матче АПЛ с «Лидсом»
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Элланд Роуд» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Победный мяч забил Букайо Сака на 35-й минуте. Голевую передачу сделал Мартин Эдегор.

Защитник «канониров» Габриэль (90 + 3) в компенсированное время получил красную карточку. 

«Арсенал» с 27 очками лидирует в АПЛ. «Лидс», в активе которого девять очков, занимает 15-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить