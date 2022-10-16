Гол Саки принёс «Арсеналу» победу в матче АПЛ с «Лидсом»
- Gettyimages.ru
Игра на стадионе «Элланд Роуд» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Микеля Артеты.
Победный мяч забил Букайо Сака на 35-й минуте. Голевую передачу сделал Мартин Эдегор.
Защитник «канониров» Габриэль (90 + 3) в компенсированное время получил красную карточку.
«Арсенал» с 27 очками лидирует в АПЛ. «Лидс», в активе которого девять очков, занимает 15-ю позицию.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ.