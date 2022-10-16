«Чемпионат»: Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Тренеры Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернутся в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб железнодорожников.

Напомним, что специалисты покинули штаб основной команды красно-зелёных в апреле 2022 года.

Ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо».