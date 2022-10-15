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Сычевой рассказал, когда поменяет фамилию на Писарский

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил, почему намерен поменять свою фамилию.

«Какая ситуация со сменой фамилии? У меня с детства — отчим. У него фамилия Писарский. Сейчас буду менять фамилию, потому что он меня воспитал. Считаю его родным папой. Как только будет возможность сделать это официально, на моей майке будет фамилия отчима», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

«Оренбург» в матче 13-го тура уступил «Динамо» со счётом 2:3. Сычевой  оформил дубль. Во время празднования одного из голов на майке Сычевого под формой было написано «Мама, папа я вас люблю», а на спине красовалась фамилия Писарский. 

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Оренбургом».

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