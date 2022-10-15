Сычевой пообещал пригласить на свадьбу арбитра Любимова

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился планами о своей свадьбе.

«Моя вторая половина сказала «да». Она в шоке была, конечно, немного. Думаю, любая девушка была бы в шоке», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

По словам футболиста, его невеста «самая счастливая на свете».

«Свадьбу планируем в июне-июле. Если будет такая возможность — позовём арбитра Любимова на свадьбу», — добавил Сычевой.

Форвард «Оренбурга» во время игры с «Сочи» 1 октября после реализованного пенальти подошёл к своей девушке и сделал ей предложение, вручив кольцо. Главный арбитр матча Артём Любимов не стал наказывать Сычевого, у которого уже была жёлтая карточка.

Ранее сообщалось, что Сычевой продемонстрировал футболку с фамилией Писарский на матче с «Динамо».





