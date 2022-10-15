В «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин оставался в клубе до конца своей карьеры

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о будущем российского нападающего Александра Овечкина.

«В «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин завершил у нас карьеру. Парень гонится за Горди Хоу и Уэйном Гретцки. Почему мы должны позволить ему уйти и сделать это в другом месте?» — цитирует Маклеллана The Athletic.

37-летний Овечкин является воспитанником «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин поделился эмоциями от 18-го сезона в НХЛ.