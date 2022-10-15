В «Вашингтоне» высказались о судьбе главного тренера после неудачного старта в НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о доверии главному тренеру команды Питеру Лавиолетту.

«Он проделал для нас хорошую работу. У нас было обсуждение в конце прошлого сезона. Я думаю, что мы оба на одной волне. Не вижу никаких проблем в будущем», — цитирует Маклеллана The Athletic.

Напомним, что клуб стартовал с двух подряд поражений в новом сезоне НХЛ. Таким образом, «Вашингтон» выдал худший старт сезона за десять лет.

Контракт тренера рассчитан до весны 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.