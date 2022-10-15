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Пименов считает, что игра между «Торпедо» и «Локомотивом» будет ярче, чем матч за первое место

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Бывший футболист железнодорожников Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Торпедо».

«Болельщикам стоит прийти на этот матч. Он будет намного ярче и сложнее, чем матч за первое место. Цена ошибки здесь намного выше», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Игра «Локомотива» с «Торпедо» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 14:00 мск.

Железнодорожники с девятью очками занимают 14-е место в турнирной таблице. Чёрно-белые с шестью очками располагаются на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива».

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