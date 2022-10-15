Пименов считает, что игра между «Торпедо» и «Локомотивом» будет ярче, чем матч за первое место
«Болельщикам стоит прийти на этот матч. Он будет намного ярче и сложнее, чем матч за первое место. Цена ошибки здесь намного выше», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».
Игра «Локомотива» с «Торпедо» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 14:00 мск.
Железнодорожники с девятью очками занимают 14-е место в турнирной таблице. Чёрно-белые с шестью очками располагаются на 16-й позиции.
Ранее сообщалось, что директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива».