Шишков и Исаев встретятся в главном бою TOP DOG FC 17

Евгений Шишков в поединке за временный титул в лёгкой весовой категории встретится с Исой Исаевым на турнире по кулачным боям TOP DOG FC 17.

В соглавном событии вечера определится первый чемпион в полутяжёлом весе. В матче-реванше сойдутся Сергей Макаров и Марсель Ханов. В третьем по важности бою состоится реванш между бывшим претендентом на перстень в лёгком весе Алексеем Мельниковым и победителем первенства мира по тайскому боксу Мурадом Арцулаевым.

Турнир пройдёт 5 ноября в красногорском Vegas City Hall. Мероприятие начнётся в 20.00 мск.

Ранее Погодин победил Сандибекова в главном бою TOP DOG FC 16.