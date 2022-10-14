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Шишков и Исаев встретятся в главном бою TOP DOG FC 17

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Евгений Шишков в поединке за временный титул в лёгкой весовой категории встретится с Исой Исаевым на турнире по кулачным боям TOP DOG FC 17.
Шишков и Исаев встретятся в главном бою TOP DOG FC 17
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

В соглавном событии вечера определится первый чемпион в полутяжёлом весе. В матче-реванше сойдутся Сергей Макаров и Марсель Ханов. В третьем по важности бою состоится реванш между бывшим претендентом на перстень в лёгком весе Алексеем Мельниковым и победителем первенства мира по тайскому боксу Мурадом Арцулаевым.

Турнир пройдёт 5 ноября в красногорском Vegas City Hall. Мероприятие начнётся в 20.00 мск.

Ранее Погодин победил Сандибекова в главном бою TOP DOG FC 16.

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