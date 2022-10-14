Рублёв высказался о предстоящем полуфинале с Тимом на турнире в Хихоне

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хихоне (Испания).

«Я рад, что часто играю полуфиналы. Мы очень хорошо друг друга знаем с Тимом, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но весёлым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится», — цитирует Рублёва Tennis TV.

Теннисист из России в матче третьего круга переиграл американца Томми Пола в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Следующим соперником Рублёва станет австриец Доминик Тим.

Ранее двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова объяснила перепады в игре Касаткиной.