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Рублёв высказался о предстоящем полуфинале с Тимом на турнире в Хихоне

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хихоне (Испания).
Рублёв высказался о предстоящем полуфинале с Тимом на турнире в Хихоне
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Manuel Serrano Arce

«Я рад, что часто играю полуфиналы. Мы очень хорошо друг друга знаем с Тимом, мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много друг против друга играли. Матч будет сложным, но весёлым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится», — цитирует Рублёва Tennis TV.

Теннисист из России в матче третьего круга переиграл американца Томми Пола в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Следующим соперником Рублёва станет австриец Доминик Тим.

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