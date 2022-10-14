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Кавазашвили: рад, что «Спартак» и Селихов пришли к договоренности о продлении контракта

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о подписании нового контракта Александра Селихова с московским «Спартаком».
Кавазашвили: рад, что «Спартак» и Селихов пришли к договоренности о продлении контракта
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Получается, у «Спартака» два сильных вратаря в обойме остаются. Так что я очень рад. Боялся, что они не договорятся о продлении контракта. Были подозрения, что вопрос касался суммы соглашения и никак не могли прийти к единому мнению», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.

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