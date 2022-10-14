Карякин попросил главу FIA отменить требование к российским пилотам осудить СВО
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«Я 13-го числа написал письмо напрямую президенту FIA. Там прошу отменить требование к российским пилотам осудить СВО. Напираю на то, что это противоречит этическому кодексу FIA. Юридические документы мы читать умеем всё же», — цитирует Карякина ТАСС.
По его мнению, бин Сулайем — бывший спортсмен, поэтому он знает, что такое отдать полжизни спорту и каково спортсмену быть отлучённым от соревнований по политическим мотивам.
В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации.
FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.
Ранее руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки.