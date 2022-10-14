Карякин попросил главу FIA отменить требование к российским пилотам осудить СВО

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что написал письмо президенту Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеду бин Сулайему с просьбой допустить российских пилотов до гонок без каких-либо дополнительных требований.

«Я 13-го числа написал письмо напрямую президенту FIA. Там прошу отменить требование к российским пилотам осудить СВО. Напираю на то, что это противоречит этическому кодексу FIA. Юридические документы мы читать умеем всё же», — цитирует Карякина ТАСС.

По его мнению, бин Сулайем — бывший спортсмен, поэтому он знает, что такое отдать полжизни спорту и каково спортсмену быть отлучённым от соревнований по политическим мотивам.

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки.